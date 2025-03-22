День Сорока Святих 2025: привітання у листівках та віршах зі святом

Цей день присвячено пам’яті християнських мучеників

Одним із найважливіших церковних свят для християн східного обряду є день Сорока Святих. Згідно з новим календарем, на який перейшла Православна Церква України (ПЦУ), пам’ять мучеників вшановували 9 березня, але багато хто продовжує відзначати подію за старим стилем, а саме 22 березня.

Цей день встановлено на згадку про 40 Севастійських мучеників, воїнів-християн, які прийняли смерть за те, що не зреклися своєї віри в IV столітті. У народі свято також називають "Сороки" чи "Сорок мучеників". Цей день символізує вірність, силу духу та непохитну віру. Він нагадує про цінність духовних принципів навіть у найважчі часи.

"Телеграф" підготував добірку листівок та привітання у віршах, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним, друзям та близьким. Це буде ще одне нагадування людям про важливе значення цієї дати.

Зі святом 40 святих 2025!

З Днем 40 Святих Вас вітаємо,

Любові і миру Вам бажаємо,

Нехай у небі ангели ширяють,

І всі святі Вас зберігають.

День Сорока Святих 22 березня – привітання у листівках

Вітаю з Днем 40 Святих

Всіх знайомих і рідних,

Ангели хай вас охороняють

І біди всі хай обминають.

Картинки до дня Сорока Святих 2025

Зі святом сороки, зі святом чудовим!

Радості вам, миру, щастя і добра,

Віри і надії, праведних вчинків

Всім вам затишку і Божого тепла.

Свято Сорока Святих 22 березня – красиві листівки

Нехай сорок праведних святих своїм крилом

Вкриють, щоб зло у душі не розквітло,

Нехай осяває все кругом

Священної віри чисте світло!

Зі святом Сорока Святих 22 березня 2025 року

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят ми відзначатимемо у березні 2025 року. Ми підготували для вас календар подій.