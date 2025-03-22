День Сорока Святих 2025: привітання у листівках та віршах зі святом
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Цей день присвячено пам’яті християнських мучеників
Одним із найважливіших церковних свят для християн східного обряду є день Сорока Святих. Згідно з новим календарем, на який перейшла Православна Церква України (ПЦУ), пам’ять мучеників вшановували 9 березня, але багато хто продовжує відзначати подію за старим стилем, а саме 22 березня.
Цей день встановлено на згадку про 40 Севастійських мучеників, воїнів-християн, які прийняли смерть за те, що не зреклися своєї віри в IV столітті. У народі свято також називають "Сороки" чи "Сорок мучеників". Цей день символізує вірність, силу духу та непохитну віру. Він нагадує про цінність духовних принципів навіть у найважчі часи.
"Телеграф" підготував добірку листівок та привітання у віршах, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним, друзям та близьким. Це буде ще одне нагадування людям про важливе значення цієї дати.
З Днем 40 Святих Вас вітаємо,
Любові і миру Вам бажаємо,
Нехай у небі ангели ширяють,
І всі святі Вас зберігають.
Вітаю з Днем 40 Святих
Всіх знайомих і рідних,
Ангели хай вас охороняють
І біди всі хай обминають.
Зі святом сороки, зі святом чудовим!
Радості вам, миру, щастя і добра,
Віри і надії, праведних вчинків
Всім вам затишку і Божого тепла.
Нехай сорок праведних святих своїм крилом
Вкриють, щоб зло у душі не розквітло,
Нехай осяває все кругом
Священної віри чисте світло!
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят ми відзначатимемо у березні 2025 року. Ми підготували для вас календар подій.