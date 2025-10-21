Пальне в Україні подешевшає? Експерт назвав причину зниження цін на бензин та дизель

Ціни на пальне можуть знизитися через різке здешевшання нафти на світовому ринку

Ціни на пальне в Україні можуть відчутно знизитися найближчим часом. Головною причиною є стрімке падіння вартості нафти на світовому ринку, що безпосередньо впливає на формування цін на бензин, дизельне пальне та автогаз.

Експерт з економіки Олег Пендзин у коментар "Телеграфу" прогнозує, що через падіння ціни на нафту до 60 доларів за барель найближчим часом в Україні має подешевшати вартість нафтопродуктів на заправках.

60 доларів за барель. Найближчим часом, що в нас має подешевшати ціна нафтопродуктів на заправках, — каже Пендзин.

Він пояснив, що падіння цін на нафту на 10–15% має безпосередній вплив на вартість пального в Україні.

Ціна на нафтопродукти в Україні буде падати. Як мінімум, вона буде без змін, — Олег Пендзин

Пендзин також підкреслив, що хоча деякі мережі можуть збільшити свою маржу, це не призведе до значного зростання цін: ""Можливо, трохи зросте умовна маржа для мереж, але загальна ціна підвищуватися не буде — для цього немає підстав. Світова вартість нафти впала".

Експерт також зазначає, що кінцеві ціни залежатимуть від багатьох факторів, включаючи внутрішні податки, курс гривні та витрати на логістику.

Загалом, споживачі можуть очікувати зниження цін на пальне в найближчому майбутньому, якщо тенденція до зниження вартості нафти на світовому ринку збережеться.

Нагадаємо, згідно з іншими прогнозами, ціни на пальне на українських заправках з 1 січня 2026 року зростуть через нові акцизи.