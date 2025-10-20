Готуйте гаманці. В Україні незабаром подорожчає пальне: що з цінами зараз

Подорожчає бензин та дизель

Вже напочатку 2026 року українців очікує значне подорожчання пального. Адже підвищення вартості одного літра може сягнути 1,5 грн.

Що треба знати:

З 1 січня 2026 зростуть ціни на пальне

Підвищення вартості стосується не тільки найпопулярніших видів бензину

Спосіб трохи заощадити на пальному є

Як зазначив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, передає Life.kyiv, залежно від марки пального підвищення ціни з 1 січня 2026 року сягне 1,5 гривні. Нава ціна точно торкнеться бензинів А-95 та А-92.

Однак й дизельне пальне теж зросте у вартості. Хоча цей стрибок не буде таким помітними, як з бензином.

"Ціни на бензин зростуть орієнтовно на 1–1,5 гривні за літр. Це буде пов’язано з податковими змінами, а також сезонними коливаннями на європейських ринках", — зазначив Куюн.

Скільки пальне коштує зараз

Бензин А-95 приблизно 58,74 грн/л

Бензин А-92 десь 57,25 грн/л

Дизельне паливо — 55,89 грн/л

Ціни на пальне в Україні

Чому подорожчає пальне:

Підвищення акцизу — з нового року набирають чинності зміни до податкового законодавства, які передбачають збільшення ставок акцизного збору.

Зміна сезонного попиту — узимку зростають витрати на логістику та транспортування палива.

Коливання цін на нафту в Європі — український ринок орієнтується на імпорт, тому реагує на тенденції світових котирувань.

Виходить, що середня ціна бензину може зрости до 59–60 грн за літр, залежно від регіону й мережі АЗС. Дизельне пальне коштуватиме в межах 57–58 грн/л. Аби хоч трохи зекономити на пальному, можна заправити авто та каністри наприкінці грудня. Так, можна купити бензин ще за старими цінами.

