Росіяни активно атакують Маяки на Одещині. Який міст їм "муляє" та чому це тривожно (фото, карта)

Поряд із селом розташовано пункт пропуску через молдавсько-український кордон Маяки-Удобне – Паланка

У четвер, 18 грудня, росіяни вдарили по мосту над річкою Дністер у селі Маяки Одеської області. Рух мостом, який наразі лишається єдиним автошляхом, що з'єднує Одесу та південь області, тимчасово закрито.

Що треба знати:

Росіяни протягом 18 грудня масовано атакували село Маяки, яким проходить ключовий міст для сполучення з південними районами Одещини

Перекрито рух на трасі Одеса-Рені через Маяки

Порушення ворогом сполучення трасою, що веде до кордону з Молдовою, викликає занепокоєння на тлі загрози з Придністров’я

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер зранку 19 грудня повідомив, що рух транспорту на трасі Одеса-Рені через Маяки тимчасово зупинено в обох напрямках. Протягом 18 грудня Росія спрямовувала на Маяки численні безпілотники. В мережі показали вибух на мосту та пошкодження, які він отримав.

Після численних російських ударів по мосту через Затоку і вимушеного закриття того шляху, дорога через Маяки лишалася єдиним автошляхом, що з'єднує Одесу та південь області. Її невелика частина проходить територією Молдови, тому рух нею був ускладнений.

Міст через Дністер, Маяки

Відстань від Одеси до Маяків — близько 37 кілометрів (по прямій). Відстань до Придністровського регіону Молдови, який контролює Росія — близько 30 кілометрів (по прямій). Неподалік від села розташований пункт пропуску через молдавсько-український кордон Маяки-Удобне — Паланка.

Відстань Маяки - Одеса

Відстань Маяки - Молдова

Загроза з Придністров’я — що відомо

Атака на міст у Маяках викликає тривогу, адже нещодавно Головне управління розвідки попередило, що Росія терміново нарощує активність у так званій ПМР. Мета — створити додаткову точку напруги та відтягнути українські сили з інших напрямків.

У регіоні посилено мобілізаційні заходи, викликають резервістів та проводять розконсервацію озброєння на складах. Крім того, там запустили виробництво різних типів БПЛА та готують операторів для використання дронів у бойових умовах.

Ці кроки безпосередньо спрямовані на посилення російської військової присутності у Придністров’ї. Москва традиційно використовує цей анклав як інструмент дестабілізації ситуації у Молдові та створення тиску на українські південні області. У зв’язку з активізацією Росії в регіоні зростає ризик проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

Нагадаємо, раніше керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній пояснив "Телеграфу", чому Україні важливо вирішити питання Придністров’я.