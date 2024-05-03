Військова чесно відповіла, скільки в армії російськомовних і чи конфліктують на фронті через мовне питання

У війську можна почути обидві мови

Офіцер Збройних Сил України та блогер Олена Білозерська, яка воює з 2014 року, розповіла про "мовне питання" в армії. За її словами, відсоток україномовних військовослужбовців значно збільшився, проте багато хто говорить російською.

Про це йшлося у коментарі під однією з її публікацій. Білозерську запитали, яке співвідношення україномовних та російськомовних у війську. Військовослужбовиця зазначила, що нерідко одні й ті ж самі люди спілкуються як українською, так і російською.

"Важко відповісти. Те, що відсоток україномовних значно збільшився — це факт. Але порахувати тих і тих неможливо, бо одні й ті самі бійці спілкуються то російською, то українською — в залежності від мови співрозмовника/ків. Так само зі службових питань українською, в побуті російською — багато таких. Чисто російськомовних мало, це переважно бійці 40+, вихідці з великих міст центру, сходу і півдня. Молоді переважно україномовні. А так, за відчуттями — і українську, і російську чуєш постійно. Мовних конфліктів не пригадаю", — розповіла Олена Білозерська.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що Україна повинна перейти від "лагідної (оборонної)" до "наступальної українізації" країни. Вона має передбачати додаткові можливості та контроль для забезпечення функціонування української мови.