Досить "лагідної" українізації, потрібна наступальна: мовний омбудсмен зробив заяву

Росіяни намагаються знищити українську мову

Україна повинна перейти від "лагідної (оборонної)" до "наступальної українізації" країни. Вона має передбачати додаткові можливості та контроль для забезпечення функціонування української мови.

Таку думку висловив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він підкреслив, що українська мова перебуває під прицілом російських злочинців.

"Погрози та вбивства людей, спалені бібліотеки і школи, знищені пам’ятники жертвам Голодомору та учасникам бойових дій, заміна вивісок і завезення пропагандистської літератури – серед прикладів лінгвоциду", — зазначив Кремінь.

За словами мовного омбудсмена, утверджуючи українську мову, держава посилює національну безпеку та захищає територіальну цілісність, дбає про майбутнє та відстоює право кожного громадянина. Кремінь наголосив, що дух свободи, відваги, єдності та боротьби наближає перемогу України.

Нагадаємо, за перший квартал 2024 року починаючи з січня по березень Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь отримав 569 звернень, які стосувалися порушень мовного закону. Найбільше повідомлень про порушення закону надійшло з Києва.