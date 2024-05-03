Военная честно ответила, сколько в армии русскоязычных и конфликтуют ли на фронте из-за языкового вопроса

Среди военных можно услышать оба языка

Офицер Вооруженных Сил Украины и блогер Елена Белозерская, воюющая с 2014 года, рассказала о "языковом вопросе" в армии. По ее словам, процент украиноязычных военнослужащих значительно увеличился, однако многие говорят и по-русски.

Об этом шла речь в комментарии под одной из ее публикаций. Белозерскую спросили, какое соотношение украиноязычных и русскоязычных в армии. Военнослужащая отметила, что нередко одни и те же люди общаются как на украинском, так и на русском.

"Тяжело ответить. То, что процент украиноязычных значительно увеличился — это факт. Но посчитать тех и тех невозможно, потому что одни и те же бойцы общаются то на русском, то на украинском — в зависимости от языка собеседника/ков. Так же по служебным вопросам по-украински, в быту по-русски — много таких. Чисто русскоязычных мало, это преимущественно бойцы 40+, выходцы из крупных городов центра, востока и юга. Молодые преимущественно украиноязычные. А так, по ощущениям – и украинский, и русский слышишь постоянно. Языковых конфликтов не припомню", – рассказала Елена Белозерская.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что Украина должна перейти от "ласковой (оборонной)" к "наступательной украинизации" страны. Он должен предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка.