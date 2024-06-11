Как раньше уже нельзя: какие женские имена "затрагивает" новое правописание и что изменилось
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Важное изменение, которое нужно знать каждому
В мае 2024 года истек переходный период и новые правила правописания стали обязательными. Они "затрагивают" и склонение женских имен.
Правда, не всех, а только иноязычного происхождения. Как теперь отменять их — в этом вопросе разобрался "Телеграф".
В новом украинском правописании уточнили склонение женских имен иноязычного происхождения. Раньше их использовали только в именительном падеже.
По новым правилам склоняются имена, заканчивающиеся на мягкий или губный согласный. К примеру:
- Жизель — Жизели;
- Руфь — Руфи;
- Изабель — Изабели;
- Мишель — Мишели;
- Этель – Этели;
- Николь – Николи.
Нововведение не распространяется на женские имена иноязычного происхождения, заканчивающиеся на жесткий согласный (за исключением губных) или на букву "й". По-прежнему их не нужно склонять. Это касается таких имен как Ким, Ирэн, Маргарет, Энн, Беатрис, Жаннет и другие. Остальные женские имена склоняются как обычно.
По новому правописанию изменились также правила склонения некоторых мужских имен. Обращение "Игоре" неправильное, потому что по правилам в звательном падеже нужно говорить "Игорю". Также изменились правила образования отчества.
Напомним, ранее "Телеграф" также объяснял, как правильно обращаться к Сергею. Вариант "Сергие" неверен.