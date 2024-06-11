Как раньше уже нельзя: какие женские имена "затрагивает" новое правописание и что изменилось

Важное изменение, которое нужно знать каждому

В мае 2024 года истек переходный период и новые правила правописания стали обязательными. Они "затрагивают" и склонение женских имен.

Правда, не всех, а только иноязычного происхождения. Как теперь отменять их — в этом вопросе разобрался "Телеграф".

В новом украинском правописании уточнили склонение женских имен иноязычного происхождения. Раньше их использовали только в именительном падеже.

По новым правилам склоняются имена, заканчивающиеся на мягкий или губный согласный. К примеру:

Жизель — Жизели;

Руфь — Руфи;

Изабель — Изабели;

Мишель — Мишели;

Этель – Этели;

Николь – Николи.

Нововведение не распространяется на женские имена иноязычного происхождения, заканчивающиеся на жесткий согласный (за исключением губных) или на букву "й". По-прежнему их не нужно склонять. Это касается таких имен как Ким, Ирэн, Маргарет, Энн, Беатрис, Жаннет и другие. Остальные женские имена склоняются как обычно.

По новому правописанию изменились также правила склонения некоторых мужских имен. Обращение "Игоре" неправильное, потому что по правилам в звательном падеже нужно говорить "Игорю". Также изменились правила образования отчества.

Напомним, ранее "Телеграф" также объяснял, как правильно обращаться к Сергею. Вариант "Сергие" неверен.