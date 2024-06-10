"Олегу" чи "Олеже": як правильно звертатись українською мовою

Ім'я Олег досить популярне в Україні

В Україні остаточно змінилися правила правопису. Згідно з ними змінилися і правила відмінювання деяких популярних імен.

Редакторка Ольга Васильєва на своїй сторінці в Facebook розповіла, як правильно звертатись до чоловіка з ім'ям Олег. За її словами, у 87 параграфі правопису "Кличний відмінок" зазначено, що правильні обидві форми.

Відповідно можна говорити і "Олегу", і "Олеже". Водночас Васильєва наголосила, що раніше форма "Олеже" вважалася застарілою, як "княже" замість "князю". Проте, за її словами, зараз її відродили, бо вона звучить дуже органічно.

Варто зазначити, що ім’я "Олег" досить поширене в Україні. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 399 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно відмінювати чоловіче ім’я "Віталій" — Віталіє чи Віталію. Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як насправді треба говорити, щоб це звучало правильно.

"Телеграф" також пояснював, у яких випадках звернення "Ви" в українській мові можна писати з великої, а коли обов’язково писати "ви" з маленької.