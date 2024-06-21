Ніякий він не "бородач": як правильно назвати чоловіка з бородою українською

Є три варіанти цього слова

Після подій 2014 року та повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, багато українців відчули сильніший зв'язок зі своєю національною ідентичністю. Тому все більша кількість людей переходе на українську мову. Але мало хто знає, як правильно вживати деякі слова.

Так, наприклад, багатьом невідомо, як правильно назвати чоловіка з бородою. "Телеграф" вирішив розказати читачам, як обійтися без русизмів у цьому питанні. В цьому нам допоміг новий українсько-російський словник "Скажи мені українською" від мовознавця Тараса Берези.

Отже, в українській мові є два правильні варіанти:

Бородíй; Бородáнь.

Обидва ці слова є літературними нормами української мови для позначення чоловіка з бородою. Вони мають такі особливості:

"Бородíй" — наголос падає на останній склад.

"Бородáнь" — наголос на другому складі.

Ще можна казати "бородатий" (як прикметник).

Вживання цих слів залежить від контексту та стилю мовлення. Всі вони є правильними та можуть використовуватися в літературній українській мові.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською запросити на "девишник" і "мальчишник" та чого точно не слід казати.