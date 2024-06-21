Никакой он не "бородач": как правильно назвать мужчину с бородой на украинском

Есть три варианта этого слова

После событий 2014 года и полномасштабного вторжения России 2022 года многие украинцы почувствовали более сильную связь со своей национальной идентичностью. Поэтому все больше людей переходит на украинский язык. Но мало кто знает, как правильно употреблять некоторые слова.

Так, например, многим не известно, как правильно назвать мужчину с бородой. "Телеграф" решил рассказать читателям, как обойтись без русизмов в этом вопросе. В этом нам помог новый украинско-русский словарь "Скажи мне по-украински" от языковеда Тараса Березы.

Итак, в украинском языке есть два правильных варианта:

Бородíй; Бородáнь.

Оба эти слова являются литературными нормами украинского языка для обозначения мужчины с бородой. Они имеют следующие особенности:

"Бородíй" — ударение падает на последний слог.

"Бородáнь" — ударение на втором слоге.

Еще можно говорить "бородатий" (как прилагательное).

Употребление этих слов зависит от контекста и стиля речи. Все они правильны и могут использоваться в литературном украинском языке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском пригласить на "девишник" и "мальчишник" и чего точно не следует говорить.