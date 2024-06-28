Без "Ярославовна" та "Ярославич": як правильно в українській звучить по батькові від імені Ярослав

Уникнути помилки можна, якщо користуватись правилом

Правильне утворення по батькові від імен не рідко стає дискусійним питанням. Річ у чергування голосних літер, з якими часто виникає плутанина.

До прикладу, питання виникають і з тим, яке по батькові утворюється від імені Ярослав. "Телеграф" розібрався у цьому питанні.

Для початку зазначимо, що, за правилами української мови, для чоловіків до основи імені додається суфікс -ович, а для жінок до основи імені додається суфікс -івна або -ївна. У випадку з іменем Ярослав по батькові для жінок утворюють саме з суфіксом -івна, адже -ївна використовується, коли ім'я батька закінчується на -ій або на голосний в окремих випадках (до прикладу, Микола — Миколаївна).

Тож правильним варіантом для чоловіка буде Ярославович, а для жінки — Ярославівна. Водночас не варто використовувати форму Ярославовна або Ярославич, які є не правильними і не відповідають чинним мовним нормам.

Нагадаємо, що при творенні по батькові від імені Ігор також використовуються суфікси -ович та -івна. Єдине, що за новим правописом у чоловічій формі ще додається мʼякий знак Ігор — Ігорьович.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно написати по батькові від імені Ілля. Якщо запамʼятати це просте правило, то і помилок більше не буде.