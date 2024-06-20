Жодних "Андрієвна" чи "Андрійовна": як правильно писати це по батькові в українській мові
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Багато хто припускається цієї поширеної помилки
В українській мові часто виникають проблеми з написанням по батькові як чоловічих, так і жіночих. Наприклад, якщо батько у дівчини Андрій, то вона буде "Андріївна", "Андрійовна" чи "Андрієвна"?
"Телеграф" розібрався у тому, як правильно писати це по батькові у застосуванні до дівчат. Існує лише один правильний варіант написання.
Так, в українській мові немає жодних "Андрійовних" чи "Андрієвних". Згідно з правилами української граматики треба писати та говорити виключно "Андріївна". Коли утворюються жіночі по батькові українською мовою від імен, які закінчуються "й", потрібно додавати суфікс "ївна". Наприклад: Андрій – Андріївна, Сергій – Сергіївна.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як утворюється чоловіче по батькові від імені Андрій. "Андрієвич" чи "Андріїч" — неправильні варіанти.
Також "Телеграф" про те, як правильно писати ім’я "Константин" в українській мові та по батькові від нього. В Україні мешкає близько 115 тисяч носіїв цього імені.