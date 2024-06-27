"Ігоревна" чи "Ігорівна": як правильно писати це по батькові українською мовою

Багато хто припускається цієї поширеної помилки

В українській мові часто виникають помилки у написанні та вимові по батькові. Зокрема, виникає плутанина, як правильно написати по батькові від імені Ігор.

"Телеграф" розібрався, як правильно в такому випадку збудувати по батькові. Слід запам’ятати це правило, щоб більше не робити помилок.

При творенні імен по батькові жіночого роду до похідної основи слова додаються словотворчі суфікси – (-івн(а) ,-ївн(а)). Так буде й у випадку з іменем Ігор.

Згідно з правилами української граматики, треба писати та говорити виключно Ігорівна. Варіант Ігоревна не відповідає українському правопису.

Варто зазначити, що Ім’я "Ігор" досить поширене в Україні, за даними сервісу "Рідні" його носить понад 470 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також пояснював, як правильно писати по батькові від імені Ігор — Ігорович, Ігоревич чи Ігорьович. У новому українському правописі змінилися правила відмінювання такого поширеного в Україні ім'я.

Також "Телеграф" писав про те, як правильно писати ім’я Костянтин в українській мові та по батькові від нього. В Україні мешкає близько 115 тисяч носіїв цього імені.