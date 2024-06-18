"Григорієвич", "Григорєвич" чи "Григорійович": як правильно писати по батькові українською

Лише один варіант відповідає чинному правопису

В українській мові чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса "-ович". Проте часто можна зустріти й помилкові варанти.

У випадку з ім'ям Григорій можна почути і Григорієвич, і Григорєвич. Проте є лише один правильний варіант — Григорійович.

Походження та значення імені Григорій

Григорій це християнське чоловіче ім'я. Походить із грецького Γρηγόριος, утвореного від грецьких γρήγορος — "уважний", "зосереджений", "зібраний". До української мови це ім'я потрапило через старослов'янське посередництво (Григории, Григоріи), прийняті в більшості європейських мов форми походять через посередництво латинського Gregorius.

Поширення імені Григорій

Варто зазначити, що ім'я Григорій досить популярне в Україні. За даними порталу "Рідні", його носять понад 135 тисяч людей.

Це ім’я досить рівномірно поширене на всій території України. Проте найбільше носіїв заходяться на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

В українській мові існує чимало зменшувально-пестливих форм для цього імені. Наприклад: Григорко, Гриник, Гринь, Гринько, Гриньо, Гриня, Грицай, Грицик, Грицунь, Грунь, Грунько, Гриша, Гришко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно звертатись до Володимира. Ласкаво-зменшувальну форму "Вовочка" краще забути.