Зовсім не "в тому числі": як правильно звучить цей вислів українською

Потрібно запам’ятати просте слово

Дедалі більше російськомовних українців переходять на українську мову. Однак іноді можуть виникати труднощі з перекладом того чи іншого виразу.

Про те, як українською мовою сказати "в том числе", розповіли на сайті Onlinecorrector. Нерідко це перекладають як "у тому числі", але це не властива українській мові словесна конструкція.

Російському виразу "в том числе" відповідає українське "зокрема". Це — прислівник, який застосовується для підкреслення, виділення чогось із перерахованого.

Наприклад:

Не раз ходив вiн i на турецькi заслони по берегах Чорного моря, зруйнував, зокрема, мiсто Очакiв (Іван Шаповал)

Він полюбляв, щоб до Волі приходили гості, зокрема Рада й Аліна (Юрій Яновський)

Раніше "Телеграф" розповідав, чим в українській мові замінити слова "дрібниця" та "здавання". Також ми писали про інші правила мови, які використовуються, коли йдеться про гроші.

Крім того, ми розповідали, як правильно сказати українською мовою – "пожежний" чи "пожежник". Багато хто думає, що ці слова в українській мові вживаються за аналогією з російськими, але це помилка.