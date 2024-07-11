Совсем не "в тому числі": как правильно звучит это выражение по-украински

Нужно запомнить простое слово

Все больше русскоговорящих украинцев переходят на украинский язык. Однако иногда могут возникать затруднения с переводом того или иного выражения.

О том, как по-украински сказать "в том числе", рассказали на сайте Onlinecorrector. Нередко это переводят как "в тому числі", но это несвойственная украинскому языку словесная конструкция.

Российскому выражению "в том числе" соответствует украинское "зокрема". Это — наречие, которое применяется для подчеркивания, выделения чего-либо из перечисленного.

Например:

Не раз ходив вiн i на турецькi заслони по берегах Чорного моря, зруйнував, зокрема , мiсто Очакiв (Іван Шаповал)

, мiсто Очакiв (Іван Шаповал) Він полюбляв, щоб до Волі приходили гості, зокрема Рада й Аліна (Юрій Яновський)

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем в украинском языке заменить слова "мелочь" и "сдача". Также мы писали о других правилах языка, которые используются, когда речь идет о деньгах.

Кроме того, мы рассказывали, как правильно сказать на украинском языке — "пожежний" или "пожежник". Многие думают, что эти слова в украинском языке употребляются по аналогии с русскими, но это ошибка.