Забудьте про "мєлочь" та "здачу": мовознавець пояснив, як правильно говорити українською

Це потрібно запам'ятати раз та назавжди

Все більше українців переходять на повсякденне спілкування українською мовою. Але в їх мовленні все ще проскакують неправильні слова чи русизми.

Зокрема, помилки виникають, коли мова йде про гроші. Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

За його словами в Україні інколи використовують кальковані з російської мови слова "мєлочь" та "здача". Мовознавець підкреслив, що замість них потрібно використовувати українські слова "дрібні" (вживається лише у множині) та "решта" відповідно.

Також Авраменко розповів, як українською мовою в орудному відмінку (ким/чим?) правильно говорити й писати "грішми" чи "грошима". За його словами, у випадку орудного відмінка — обидва варіанти правильні — "не розкидайтеся грішми" і "не розкидайтеся грошима".

Крім того, мовознавець розповів, що як правильно українською ставити наголос у слові "грошей". Авраменко наголосив, що правильний варіант з наголосом на першому складі — "бракує грОшей".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що крім всім відомих семи кольорів веселки в українській мові є позначення і для інших відтінків, які розрізняє око людини. Не всі знають ці назви.