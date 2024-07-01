Забудьте про "мєлочь" та "здачу": мовознавець пояснив, як правильно говорити українською
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Це потрібно запам'ятати раз та назавжди
Все більше українців переходять на повсякденне спілкування українською мовою. Але в їх мовленні все ще проскакують неправильні слова чи русизми.
Зокрема, помилки виникають, коли мова йде про гроші. Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.
За його словами в Україні інколи використовують кальковані з російської мови слова "мєлочь" та "здача". Мовознавець підкреслив, що замість них потрібно використовувати українські слова "дрібні" (вживається лише у множині) та "решта" відповідно.
Також Авраменко розповів, як українською мовою в орудному відмінку (ким/чим?) правильно говорити й писати "грішми" чи "грошима". За його словами, у випадку орудного відмінка — обидва варіанти правильні — "не розкидайтеся грішми" і "не розкидайтеся грошима".
Крім того, мовознавець розповів, що як правильно українською ставити наголос у слові "грошей". Авраменко наголосив, що правильний варіант з наголосом на першому складі — "бракує грОшей".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що крім всім відомих семи кольорів веселки в українській мові є позначення і для інших відтінків, які розрізняє око людини. Не всі знають ці назви.