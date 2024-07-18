Як українською мовою звучатиме ім'я по батькові від імені Федір: перевірте, чи не робите ви помилку

Правильний варіант є лише один

Серед помилок, які часто роблять в українській мові, — неправильна вимова та написання ім'я по батькові. Наприклад, часто неправильно утворюють ім'я по батькові від імені Федір.

Українською це ім’я звучить як "Федір" (не Федор). Це багатьох плутає, тож нерідко можна почути "Федірівна" чи "Федірович". "Телеграф" розповідає, як правильно пишеться це ім'я по батькові.

Жоден з перелічених вище варіантів не є правильним. Необхідно писати й говорити тільки так: "Федорівна" та "Федорович".

Федір — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як "подарований Богом", "Божий дар". Церковна форма імені – Феодор (або Теодор).

Похідні українською: Федірко, Федорко, Федоронько, Федорочко, Федь, Федько, Федя, Федорик, Федунь, Федуньо, Федуньцьо, Федьо; Дорко.

За даними порталу "Рідні", в Україні мешкає майже 60 тисяч носіїв цього імені. Найбільше їх у західній частині країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською мовою звучатиме ім'я по батькові від імені Денис. У ньому також багато хто часто робить помилки.