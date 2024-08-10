Ніяких "Коль" та "Миколаєвичів": як правильно скорочувати ім’я Микола та утворювати по батькові українською

Допоможе просте правило

В українській мові скорочення чоловічих імен та утворення від них по батькові має особливості. Так, наприклад, не правильно казати "Коля" чи "Миколаєвич".

"Телеграф" розповість, як правильно звертатись до Микол та скорочувати їх імена, а також утворювати по батькові.

Без "Коль" та "Коліньок"

В українській мові правильною формою є чоловіче ім'я "Микола", а не "Миколай", яке співзвучне з російським "Николай". У кличному відмінку однини слід казати "Миколо", а не "Микола", у множині — "Миколи".

Утворюючи пестливі скорочення від "Миколи" слід пам'ятати, що "Коля" — російська калька. Правильно буде — Миколка, Миколась тощо.

Зауважимо, що, за даними порталу "Рідні", ім'я Микола одне з найпоширеніших в Україні і його носить понад 940 тисяч осіб.

Як правильно утворювати по батькові від Миколи?

У цьому допоможе досить легке правило українського правопису.

"Імена по батькові утворюють за допомогою суфіксів -ович, -йович (рідше — -ич, -іч) для чоловіків та -івна (-ївна) для жінок", — йдеться у правописі.

Тобто не "Миколаєвич", а "Миколайович" буде правильно. В українській мові немає суфіксів на -євич для по батькові.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно "Ганна" чи "Анна" українською. Мовознавець дав чітку відповідь.