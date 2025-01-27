Забудьте про Іллійовича і Ілльївну: як правильно говорити і писати це по батькові українською

Помилкове написання по батькові в офіційних документах може спричинити серйозні наслідки

Правильне написання імен по батькові в документах має велике значення для українців, адже помилки можуть призвести до серйозних юридичних наслідків. В українській мові існують чіткі правила формування імен по батькові за допомогою суфіксів -ович та -івна/-ївна.

Згідно з новим українським правописом, деякі імена по батькові мають особливі форми написання, які варто запам'ятати. Серед таких винятків – форми від імені Ілля, які часто викликають питання у громадян.

Ім'я Ілля належить до особливої категорії, що має нестандартне формування по батькові. Для чоловіків єдиною правильною формою є Ілліч, а для жінок – Іллівна. Така форма утворилася історично та зберігається в сучасній українській мові. При цьому варіанти Ільйович, Ільович чи Ільївна є грубими помилками, хоча вони іноді трапляються в побутовому вжитку.

Особливість написання пояснюється фонетичними законами української мови та історичним розвитком імені Ілля. У процесі творення по батькові відбувається чергування приголосних, а подвоєна "лл" зберігається в обох формах – чоловічій та жіночій. Саме тому правильними є форми Ілліч та Іллівна, які фіксують це подвоєння.

Помилкове написання по батькові в офіційних документах може спричинити серйозні наслідки. Державні установи та банки мають право відмовити в наданні послуг через розбіжності в документах. Виправлення помилок у паспорті, свідоцтві про народження чи інших важливих паперах потребує додаткового часу та зусиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у яких іменах по батькові помиляються найчастіше. Названо кілька варіантів.