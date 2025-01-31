Ніякий не "Євгенієвич": як правильно писати по батькові від імені Євген

Існують обидві форми по-батькові, але є "але"

В українській мові є певні правила щодо утворення по батькові, похідного від імені Євген. Наприклад, у разі імен Євген та Євгеній існують специфічні форми, які необхідно використовувати правильно, залежно від ситуації.

Як повідомляє NV, імена Євген та Євгеній є дуже схожими, але по батькові від них створюються різні. Розглянемо це на прикладі чоловіків та жінок.

Чоловіки

Якщо використовується форма імені Євген, то правильна форма по батькові у такому разі – Євгенович. Якщо ж використовується форма імені Євгеній, то правильна форма по батькові — Євгенійович.

Жінки

Форма по батькові Євгенівна використовується у разі, якщо батько жінки записаний як Євген. А от якщо він записаний як Євгеній, то тоді треба використати форму по батькові Євгеніївна.

Неправильні форми по батькові

Якщо у паспорті чи будь-якому іншому офіційному документі зазначається ім’я Євген, то помилковими вважаються форми по батькові Євгенійович та Євгеніївна. Якщо у документах ваш батько записаний як Євгеній, то неправильно використовувати форми Євгенович та Євгеньович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про чоловічі імена, від яких по батькові може бути декілька. В українській мові є 5 імен, де по батькові може бути різне.