Викиньте слово "пока" зі своєї мови: як правильно прощатися українською (добірка варіантів)
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Є багато фраз, які можна сказати про прощання
Українська мова багата і красива, і росіянізми тільки псують її. Однак деякі слова та вислови міцно зміцнилися у повсякденному мовленні українців, тоді як в українській мові є безліч варіантів для їх заміни.
Як прощатися без російського "пока", розповіли на Facebook-сторінці "Рух "За мову". За змістом "пока" означає те саме, що і на польському "na razie" та чеському "zatím". Всі ці слова — скорочення від повних" форм прощання. Люди ніби кажуть, що поки вони розлучаються, але незабаром зустрінуться знову.
Українське прощання па-па, яке поширене особливо в західній частині країни, теж походить з польської мови. Там "па-па" кажуть один одному діти.
Як можна прощатися українською мовою
Фрази, які говорять про бажання повторного контакту
- До побачення!/Побачимося!
- До зустрічі!/Зустрінемося!
- До зв’язку!/Зв’яжемося!
- До завтра/вечора/вівторка/вихідних!
- Поспішаємо!/Здзвонимося!
- Не прощаємось!
Побажання перед розставанням:
- Хай/нехай щастить!
- Усього найкращого!
- Бувайте здорові!
- Щасливо!
- Щасливої дороги!
- Успіхів!
На сайті "Словотвір" запропонували ще кілька варіантів, чим замінити російське "пока". Для короткого прощання там пропонують використовувати: "Бувай", "Щасти".
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно побажати людині одужання українською. "Виздоровлюй" — це калька з російської, такого слова немає в українській мові.