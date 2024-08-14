Викиньте слово "пока" зі своєї мови: як правильно прощатися українською (добірка варіантів)

Є багато фраз, які можна сказати про прощання

Українська мова багата і красива, і росіянізми тільки псують її. Однак деякі слова та вислови міцно зміцнилися у повсякденному мовленні українців, тоді як в українській мові є безліч варіантів для їх заміни.

Як прощатися без російського "пока", розповіли на Facebook-сторінці "Рух "За мову". За змістом "пока" означає те саме, що і на польському "na razie" та чеському "zatím". Всі ці слова — скорочення від повних" форм прощання. Люди ніби кажуть, що поки вони розлучаються, але незабаром зустрінуться знову.

Українське прощання па-па, яке поширене особливо в західній частині країни, теж походить з польської мови. Там "па-па" кажуть один одному діти.

Як можна прощатися українською мовою

Фрази, які говорять про бажання повторного контакту

До побачення!/Побачимося!

До зустрічі!/Зустрінемося!

До зв’язку!/Зв’яжемося!

До завтра/вечора/вівторка/вихідних!

Поспішаємо!/Здзвонимося!

Не прощаємось!

Побажання перед розставанням:

Хай/нехай щастить!

Усього найкращого!

Бувайте здорові!

Щасливо!

Щасливої дороги!

Успіхів!

На сайті "Словотвір" запропонували ще кілька варіантів, чим замінити російське "пока". Для короткого прощання там пропонують використовувати: "Бувай", "Щасти".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно побажати людині одужання українською. "Виздоровлюй" — це калька з російської, такого слова немає в українській мові.