Ви "мешканець" чи "житель": определитесь, наконец, и узнайте, как правильно говорить

Есть правило, которое следует запомнить каждому

В украинском языке есть похожие слова "мешканці" и "жителі", которые часто путают. Каждое из них стоит употреблять в определенном контексте.

Известный украинский учитель и языковед Алексанлр Авраменко в своем уроке объяснил, как и в каком случае правильно использовать эти слова. Он подчеркнул, что эти слова являются синонимами, но в то же время имеют разные оттенки.

"Можно сказать и "житель", и "мешканець" Полтавы. Так же и "жителі", и "мешканці" высотных домов", — заявил Авраменко.

При этом языковед подчеркнул, что каждое из этих слов имеет свои оттенки:

"С населенными пунктами и странами лучше употреблять наше древнее слово "житель". К примеру, "жителі" Львова, "жителі" Чехии. А с жильем — заимствованное из польского языка слово "мешканець". Например, "мешканці" многоквартирных домов", — объяснил Авраменко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что многие в украинском языке употребляют слово "вибачаюся", прося прощения у кого-то. Однако это ошибка и так говорить не стоит. Есть как минимум шесть синонимов, которые имеют то же значение, но звучать будут более грамотно.