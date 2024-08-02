Досить "вибачатися": як правильно перепросити українською

Варто запам’ятати це правило

Українці намагаються переходити на українську мову. Однак багато хто при цьому роблять помилки або вживає росіянізми.

Український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно вибачитись українською мовою. Виявляється, не можна вживати слово "вибачаюся".

Він зазначив, що "ся" наприкінці дієслів колись означало себе, наприклад: мити себе – "митися", одягати себе – "одягатися". Тому слово "вибачаюсь" означає "вибачаю собі". Цього слова варто уникати.

Висловлень для вибачення українською мовою багато. Замість "вибачаюся" можна використовувати:

вибачте;

вибачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно привітатись у формальних та неформальних ситуаціях, використовуючи різноманітні вітання. Також ми писали, як правильно попрощатися українською мовою різними способами, залежно від ситуації та особливостей зустрічі.

Зазначимо, що висловлювати подяку словами "Велике дякую" не варто. Як правильно подякувати українською мовою, ми розповідали раніше. Натомість виразу можна використовувати багато інших.