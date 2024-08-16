Дешевих цін не буває: як правильно говорити українською про вартість

Поширений вислів "дешеві ціни" є мовною помилкою

Говорячи про ціни, ми часто припускаємося мовних помилок, які спотворюють значення сказаного. Одна з найпоширеніших — це вживання прикметників "дешевий" та "дорогий" стосовно цін.

Насправді ціни можуть бути високими або низькими, але аж ніяк не дешевими чи дорогими. Важливо також розрізняти вартість і цінність. Вартість — це те, скільки ми платимо за товар, тоді як цінність — це те, що ми отримуємо натомість.

Отже, правильно говорити:

низька ціна,

висока ціна,

помірна ціна,

завищена ціна,

знижена ціна.

Неправильно:

дешева ціна,

дорога ціна

Чому ж виникає така плутанина? Річ у тому, що прикметники "дешевий" та "дорогий" стосуються самих товарів чи послуг, а не їхньої вартості. Тобто, ми можемо сказати: дешевий товар, дорога послуга, недорогий одяг, коштовна прикраса

Цікаво, що подібні нюанси існують і в інших мовах. Наприклад, в англійській мові також розрізняють "low price" (низька ціна) та "cheap product" (дешевий продукт).

Отже, наступного разу, коли ви захочете сказати про зниження цін, використовуйте вирази на кшталт "ціни знизилися" або "низькі ціни", а не "дешеві ціни". А говорячи про дорогі речі, краще сказати "високі ціни на товари" замість "дорогі ціни".

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