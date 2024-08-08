Рус

Ви точно робите ці помилки: філолог назвала типові спотворення української мови

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Українка
Українка. Фото Freepik

Вона запропонувала правильні варіанти

Українська мова, яка стає дедалі популярнішою і серед російськомовних українців, багата і красива. Однак є ряд типових помилок, яких люди часто припускаються.

Про найпоширеніші помилки в українській мові розповіла філолог та викладач української мови та літератури Марія Словолюб. Вона закликала українців удосконалювати свою українську.

1 помилка — "приймати міри". Правильно в цьому випадку говорити "вжити заходів".

2 помилка — "попередити хворобу". Філолог зазначила, що неможливо попередити хворобу, тому що попереджаємо ми когось про щось. Правильний варіант — "запобігти хворобі".

3 помилка — "зайняти перше місце". В українській мові у цьому випадку використовується слово "посісти".

4 помилка — "отримати досвід". В українській мові для цього слова є слово "набувати".

"Досвід ми здобуваємо, освіту — здобуваємо", — пояснила філолог.

5 помилка — "мені так удобно". Цей вислів — калька з російської. Українською не "удобно", а зручно.

Раніше "Телеграф" розповідав про 7 русизмів, які багато хто допускає у своїй мові. Для збереження чистоти та самобутності української мови важливо розрізняти їх та віддавати перевагу українським аналогам.

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#Українська мова #Правила