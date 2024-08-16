Дешевых цен не бывает: как правильно говорить по-украински о стоимости
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Распространенное выражение "дешевые цены" является языковой ошибкой
Говоря о ценах, мы часто допускаем языковые ошибки, которые искажают значение сказанного. Одна из самых распространенных – это употребление прилагательных "дешевый" и "дорогой" по отношению к ценам.
На самом деле цены могут быть высокими или низкими, но отнюдь не дешевыми или дорогими. Важно также различать стоимость и ценность. Стоимость – это то, сколько мы платим за товар, тогда как ценность – это то, что мы получаем взамен.
Итак, правильно говорить:
- низька ціна,
- висока ціна,
- помірна ціна,
- завищена ціна,
- знижена ціна.
Неправильно:
- дешева ціна,
- дорога ціна.
Почему же возникает такая неразбериха? Дело в том, что прилагательные "дешевый" и "дорогой" касаются самих товаров или услуг, а не их стоимости. То есть мы можем сказать: дешевий товар, дорога послуга, недорогий одяг, коштовна прикраса.
Любопытно, что подобные нюансы существуют и в других языках. К примеру, в английском языке также различают "low price" (низкая цена) и "cheap product" (дешевый продукт).
Следовательно, в следующий раз, когда вы захотите сказать о снижении цен, используйте выражения типа "ціни знизилися" или "низькі ціни", а не "дешеві ціни". А говоря о дорогих вещах, лучше сказать "високі ціни на товари" вместо "дорогі ціни".
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