"Ахрана, атмєна": як сказати цю фразу українською, щоб не різало вуха

"Охрана" – це також суржик

У різних життєвих ситуаціях, наприклад, у супермаркетах, часто можна почути фразу "Охрана, отмена!". Але українською в дослівному перекладі звучить досить недолуго.

В українській мові дієслово "відміняти" (або "відмінювати") має кілька значень, які стосуються зміни чогось. Це слово може означати "робити когось або що-небудь інакшим; змінювати". Наприклад, у реченні "Тепер я наче трохи натуру відмінила" йдеться про зміну в сприйнятті або характері, а в контексті навчання "Учні почали відмінювати слова із вправи" це означає граматичну зміну форм слів.

Скасування як поняття

На позначення поняття "визнавати, оголошувати щось недійсним, незаконним, припиняти дію чогось" в українській мові використовується слово "скасовувати". Це дієслово вживається в багатьох контекстах, таких як "скасувати розпорядження", "скасувати рішення", "скасувати закон" тощо. Отже, "скасувати" і "відмінити" не є синонімами в усіх випадках. "Скасування" вказує на анулювання дії, тоді як "відміна" може стосуватися зміни або перетворення чогось.

Для слова "скасувати" українською мовою існує кілька синонімів, які можуть бути використані залежно від контексту:

Анулювати — вказує на повне скасування чогось.

Викреслити — часто використовується в контексті документів або списків.

Відкликати — може стосуватися юридичних або офіційних дій.

Припинити — вказує на зупинку дії або процесу.

А найбільш влучним перекладом російського виразу "Охрана, отмена!" українською мовою є "Охороно, скасувати!" або "Охороно, скасовано!". Про це зазначав відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів.

Раніше "Телеграф" пояснював, як лаконічно сказати "по крайній мірі" українською. Є щонайменше три альтернативи.