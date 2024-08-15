Прямий переклад не спрацює: як українською сказати приказку "дорога ложка к обеду"

В українській мові є кілька аналогів до цієї приказки

Зробити мову яскравою, виразною і гарною допомагають різні фразеологізми та стійкі вирази. Однак при перекладі з російської мови на українську багато хто стикається з труднощами, оскільки не завжди знає, як точно передати сенс і зберегти образність фраз.

Відомий мовознавець та головний учитель України Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок 1+1" перерахував цікаві аналоги прислів’я "Дорога ложка к обеду". Прямий переклад не спрацює, тому його не варто використовувати.

Як українською буде "дорога ложка к обеду

Олександр Авраменко зазначив, що це прислів’я у розмові використовують, щоб наголосити на важливості своєчасності. Воно нагадує, що подарунок, допомога чи будь-яка дія мають велику цінність, якщо вони приходять вчасно, коли вони справді потрібні. Його використовують, щоб дорікнути комусь із запізнілими діями.

В українській мові можна використати кілька варіантів перекладу цього виразу. Наприклад:

До обіду ложка, а після – не треба;

Невчас дає хліба густо, коли зубів пусто;

Дороге яйце до Великодня;

Дорога крашанка до Великодня.

Останні два аналоги, як зазначив мовознавець, є більш точними та яскравими. Хоча всі ці варіанти можна використовувати у своєму лексиконі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "газировка" українською мовою. Це слово трохи схоже, проте звучить інакше.