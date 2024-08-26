"Сутки" – это русизм: как правильно говорить об этом промежутке времени на украинском

Обращайте внимание на употребление этого слова в украинской литературе

В повседневной речи многие украинцы до сих пор используют русизм "сутки". Однако правильный украинский аналог этого слова — "доба".

Слово "сутки" гармонично вписывается в фонетическую структуру украинского языка. Толковый словарь определяет его как промежуток времени, в течение которого Земля совершает один оборот вокруг своей оси; то есть день и ночь.

Также "доба" могут употребляться как синоним к слову "пора" — то есть определенный срок, подходящее время, благоприятный момент для свершения чего-то, выполнения какого-либо действия. Или это может быть период, связанный с каким-либо событием, явлением. А также длительный промежуток времени, выделяемый по какому-либо характерному явлению, событию; эпоха. Например, "золота доба" в литературе, "доба полеоліту".

Как правильно употреблять слово "доба"

Как правильно употреблять слово "доба"

Измерение времени: "Подорож триватиме три доби" (не "троє суток"). Во множественном числе: "За останні кілька діб" (не "за останні кілька суток"). В устойчивых выражениях: "Цілодобово" (не "цілі сутки" или "круглодобово").

В этом контексте "доба" четко указывает на 24 часа, что делает выражения более понятными и точными. Итак, запомним: в украинском языке правильно говорить и писать "доба", а не "сутки".

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