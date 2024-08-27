Як сказати українською "плестись в хвосте": цей вислів згадають не всі

Український аналог російського виразу

У спілкуванні часто виникають ситуації, коли ми стикаємося з іншомовними висловами, які потребують адекватного перекладу. Одним із таких прикладів є російський вислів "плестись в хвосте".

Багато хто помилково вважає, що його можна просто перекласти дослівно. Але насправді українська мова пропонує більш точний і образний варіант.

Значення вислову

Вислів "плестись в хвосте" вживають для опису ситуації, коли хтось відстає від інших або не може встигнути за групою. Це може стосуватися як фізичного, так і метафоричного відставання у справах, думках або діях.

Правильний український еквівалент

В українській мові відповідником цього виразу є "пасти задніх", тобто відставати, запізнюватися, бути позаду всіх, йти останнім, відставати або поступатися у чому-небудь. Цей вислів не лише точно передає сенс оригіналу, але й звучить природно для українського вуха. Він вказує на те, що людина не може йти в ногу з іншими.

Отже, перекладаючи російський вислів "плестись в хвосте", українською краще говорити "пасти задніх". Бо, наприклад, фраза "плентатись в хвості" звучатиме неприродно і може викликати непорозуміння.

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