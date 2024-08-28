"Хлам" – це не українською: маємо з десяток колоритних синонімів для непотрібних речей

Як говорити, коли йдеться про різноманітні непотрібні "штуки"

Кожен з нас має те місце в домі, де зберігаються речі, які ми рідко використовуємо, але чомусь не наважуємося викинути. Це може бути комора, шафа чи навіть цілий гараж.

Російською мовою ми звикли називати такі речі "хламом". Але чи знаєте ви, що українська мова має багатий вибір яскравих та влучних слів для позначення цього поняття?

Як перекласти "хлам" українською

Тлумачний словник має вдосталь синонімів для цього слова. Розгляньмо деякі з них:

Барахло — це слово, можливо, найближче за значенням до російського "хлам". Воно позначає старі, непотрібні речі. Вереття — це цікаве слово, яке походить від "вервь" (мотузка) і спочатку означало грубу тканину. Зараз воно часто вживається для позначення старого, зношеного одягу або ганчір'я. Ганчір'я — це збірна назва для старого, зношеного одягу та тканин. Лахміття – шматки, рештки подертого одягу та інших речей. Дрантя — ще одне слово для позначення старого, порваного одягу або тканин. Мотлох — це слово може означати як сукупність непотрібних речей, так і безладну суміш різних предметів. Негідь — це слово має ширше значення і може стосуватися не тільки речей, але й будь-чого непотрібного, неякісного. Непотріб — дуже влучне слово, яке прямо вказує на непотрібність речей. Хабоття — це слово схоже за значенням на "барахло" і позначає старі, непотрібні речі.

Наприклад, коли ми говоримо про старий одяг, можемо сказати "вереття" або "дрантя". Якщо йдеться про різноманітні непотрібні речі, "мотлох" чи "хабоття" будуть доречними. Вживання цих слів не тільки збагачує нашу мову, але й допомагає точніше висловити думку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає ластивиння українською. Багато хто й досі не знає цього слова.