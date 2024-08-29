"Гелікоптер" чи "гвинтокрил"? У чому різниця і як правильно називати вертоліт українською

Значення слів "гвинтокрил" та "гелікоптер" абсолютно різні

В українській мові як тільки не називають вертоліт: і "гвинтокрил", і "гелікоптер" і просто "вертоліт". Хтось стверджує, що деякі з цих слів – калька з російської мови, інші кажуть навпаки – спроба створити суто українське слово.

На порталі "Межа" пояснили різницю між цими словами. Виявляється "гвинтокрил" і "гелікоптер" зовсім не є синонімами — це два абсолютно різні літальні апарати.

"Гелікоптери" — це літальні апарати важчі за повітря, у яких є поворотні крила або лопаті гвинтів. Саме вони підіймають апарат, обертаючись навколо вертикальної щогли — несучого гвинта. Інакше їх ще називають "роторкрафти".

Більшість апаратів, які показують у фільмах, іграх чи є у військових, — це саме "гелікоптери" або "вертольоти". Зліт, знаходження та переміщення в повітрі у них відбувається за рахунок несучого гвинта. Вони бувають різних типів та модифікацій.

"Гвинтокрили" або "ґвинтокрили" — це щось на зразок суміші літака та вертольота, яка має і несучий гвинт, і крила. У цьому випадку несучий гвинт використовується для вертикального зльоту і посадки, а пропелери або реактивні двигуни відповідають за переліт.

"Гвинтокрили" були експериментальними машинами та створено їх було дуже мало. Наприклад, Fairey Rotodyne був створений у єдиному екземплярі англійської компанії Fairey Aviation. У СРСР було створено чотири екземпляри "гвинтокрила" Ка-22, який виявився вкрай складним в управлінні. З 50-х років минулого століття "гвинтокрили" більше не виробляють і зараз у небі побачити їх неможливо.

Отже, слід запам'ятати, що в українському небі чи іноземних фільмах літають виключно гелікоптери або вертольоти.

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