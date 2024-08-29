Говорімо правильно: як називати "налічниє" і "мєлочь" українською

Уникаймо суржику в магазині

На жаль, в українській мові є дуже багато слів, скалькованих з російської. У магазині чи на ринку часто можна почути такі слова, як "наличные" (або ж "налічка") та "мелочь".

Навіть саме їхнє звучання змушує замислитися над правильним перекладом українською. Залучаючи правильні терміни у повсякденному спілкуванні, ми збагачуємо свій словниковий запас.

Суржик vs. літературна українська

Насправді в українській літературній мові взагалі немає таких слів, як "наличные","мелочь" та інших похідних від них. Вони прижилися тому, що в різних регіонах України люди часто розмовляють суржиком — це елементи двох чи кількох мов, які об'єднані штучно, без дотримання правил літературного слововживання.

В нашій мові суржик виникає внаслідок тривалого впливу російської, особливо в тих регіонах, де російська є домінуючою. "Наличные", "сдача" та "мелочь" — це саме такі суржикові слова. Проте важливо розуміти, що суржик не є окремою мовою, а швидше відображає мовну ситуацію в певних спільнотах.

Правильні українські відповідники

Викладачка української мови та організаторка розмовних клубів Олена Ольшанська наголошує, що українською "наличные" — це "готівка", тому потрібно говорити: "Я розраховуюсь готівкою". "Сдача" — це "решта", правильно казати: "Чи буде у вас решта з 50 гривень?" А замість "мелочь" слід вживати "дрібні гроші" або "монети". Ці слова більш точно відображають суть поняття і відповідають нормам української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно платити: "картою" чи "карткою". В одній літері заховалася мовна пастка.