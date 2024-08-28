"З прошедшим!" залиште росіянам: як правильно вітати українською
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Від русизмів потрібно позбавлятися
Все більше українців намагаються у побуті перейти на українську мову. Однак багато хто стикається з проблемами перекладу.
Це стосується і популярного вислову "з прошедшим", коли ми пізно згадуємо про привітання людині з минулим святом. В українській мові воно дуже ріже слух. "Телеграф" вирішив розказати своїм читачам, як варто правильно вітати близьких та знайомих.
Українською правильно буде сказати: "З минулим святом!" Це дослівний переклад російського вітання "С прошедшим!". Однак варто зазначити, що така форма вітання не є дуже поширеною в українській мові.
Частіше використовують більш конкретні вітання, наприклад:
- "Зі святом, що минуло!" або "Вітаю з минулим святом!"
- "Вітаю зі святом, хоч і запізно!"
- "Вітаю з учорашнім святом!"
Або ж просто вітають зі святом, називаючи його, навіть якщо воно вже минуло:
- "Вітаю з Новим роком!" (навіть якщо вже кілька днів після Нового року)
- "Вітаю з днем народження!" (навіть якщо вітання запізніле)
Такі форми звучать більш природно українською мовою і краще передають зміст та настрій вітання.
Раніше "Телеграф" розповів, як влучно називати спекотну погоду українською.