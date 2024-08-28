"З прошедшим!" залиште росіянам: як правильно вітати українською

Від русизмів потрібно позбавлятися

Все більше українців намагаються у побуті перейти на українську мову. Однак багато хто стикається з проблемами перекладу.

Це стосується і популярного вислову "з прошедшим", коли ми пізно згадуємо про привітання людині з минулим святом. В українській мові воно дуже ріже слух. "Телеграф" вирішив розказати своїм читачам, як варто правильно вітати близьких та знайомих.

Українською правильно буде сказати: "З минулим святом!" Це дослівний переклад російського вітання "С прошедшим!". Однак варто зазначити, що така форма вітання не є дуже поширеною в українській мові.

Частіше використовують більш конкретні вітання, наприклад:

"Зі святом, що минуло!" або "Вітаю з минулим святом!" "Вітаю зі святом, хоч і запізно!" "Вітаю з учорашнім святом!"

Або ж просто вітають зі святом, називаючи його, навіть якщо воно вже минуло:

"Вітаю з Новим роком!" (навіть якщо вже кілька днів після Нового року) "Вітаю з днем народження!" (навіть якщо вітання запізніле)

Такі форми звучать більш природно українською мовою і краще передають зміст та настрій вітання.

Раніше "Телеграф" розповів, як влучно називати спекотну погоду українською.