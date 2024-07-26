"Дзуськи" вам, а не російський мат: як можна вилаятися українською

В українській мові є безліч різноманітних виразів, якими можна висловити емоції

Багато хто зараз переходить на українську і намагається говорити літературною мовою. Однак у неприємних ситуаціях багато часто використовують не надто інтелігентні висловлювання російською мовою.

Лаючись, багато хто використовує російські матюки, але українська лайка — більш виразна. Як висловити свої емоції та враження, не вдаючись до росіянізмів, розповідає філолог, викладач та автор навчальних матеріалів на платформі Є-мова Оксана Гордійчук.

Найперше, що говорить людина під впливом емоцій — це вигуки. В українській мові їх існує багато.

"Овва!" — це здивування, але може висловлювати іронію і навіть сумнів.

Універсальне "йой!" висловлює подив, сумнів, сарказм, недовіру. Все залежить від інтонації та контексту.

"Ич" може висловлювати подив, закид, невдоволення.

Якщо знову злетів російський Міг" і тривога триває кілька годин, можна сказати "Трясця!".

"Пхе" — відмінний спосіб висловити зневагу та зневагу.

"Отакої" чи "дзуськи" можна вжити, якщо хочеться когось зупинити чи припинити якусь дію.

Для екстрених неприємних ситуацій можна використати "ой лишенько!", "халепа!", "А хоч тобі!", "хай йому грець!" і "ось тобі й маєш!".

"Так отож!" і "отож-бо!" добре підійдуть для емоційного затвердження.

Спектр почуттів можна висловити й величезною кількістю постійних виразів.

Фразами "Йосип босий", "Йосип драний", "мати Василева" можна чудово передати захоплення, здивування, обурення.

"Срав пес, перділи гуси" — так можна сказати про дивовижну, безглузду чи безвихідну ситуацію.

"Щоб тобі качка копнула" можна сказати людині, яка завдала нам клопоту і неприємностей.

Фразою "до дупи карі очі" можна сказати про щось недоречне і невідповідне.

"Поцілуй собаку в сраку" — універсальна фраза. Однак якщо хочеться висловитися більш стримано та літературно, то можна використати "матері його ковінька".

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