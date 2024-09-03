Этого вы точно не знаете: как правильно называть грибы на украинском

Каждое название несет в себе частицу истории, культуры и мировоззрения

Представьте себе: вы в лесу, корзина в руках, вокруг шуршат осенние листья. Вдруг видите гриб и вскрикиваете: "О, масленок!". Стоп. Что-то здесь не так.

Знаете ли вы, что этот любимый многими гриб на самом деле имеет благозвучное украинское название? Сегодня предлагаем вам особую "тихую охоту" – будем искать не деликатесы для корзины, а аутентичные названия грибов.

Маслюк: масляный красавец леса

Забудьте о "масленке" — это не более чем языковая калька. В украинском языке этот гриб гордо имеет имя маслюк. Это название происходит от слова "масло", и это не удивительно – шапочки маслят действительно покрыты скользкой маслянистой пленкой.

Примечательно, что не только украинцы обратили внимание на эту особенность. Англичане, например, называют этот гриб "скользким Джеком", а немцы — "butterpilz", что буквально означает "масляный гриб". Итак, собирая "маслюки", помните – вы не просто находите вкусный ингредиент для блюда, но и прикасаетесь к живой языковой традиции.

Печериця: не просто шампиньон

Хотя "шампиньон" звучит изысканно, это слово пришло к нам из французского и означает… просто "гриб". Украинский язык предлагает красочное и самобытное слово – печериця. Выбирая между заимствованным "шампиньоном" и родным "печериця", предпочитаем последнее.

Підосичник и підберезник: правильные словоформы имеют значение

"Підосиновик" и "підберезовик" на самом деле, правильно называть підосичник и підберезник Здесь важно обратить внимание не на корень (он правильний и указывает на место роста грибов), а на суффикс. В украинском языке для образования названий растений используем суффикс -ник-. Вспомните: піддубник, борщівник, подорожник.

Кстати, у подосиновика еще несколько интересных народных названий: козарик и красноголовець. А подберезовик часто называют просто "бабкой" – вот вам и повод для шуток во время следующего похода в лес!

Опеньки: живущие на пнях

Вместо калькованного "опята", правильно употреблять опеньки. Это название происходит от слова "пень" — именно там эти дружные грибочки любят устраивать свои грибные вечеринки.

Белій гриб: у короля много имен

А знаете, сколько названий есть у любимца грибников – белого гриба? Вот некоторые из них:баба, білас, білик, біляк, боровик, буковець, війт, горбовий гриб, гриб дубовий, гриб правдивий, гриб справедливий, дубрівник, дубровник, житник, піддубник, решетнюк, рудяк, справжній гриб, сушняк, черствак, щирак. Каждое название – это маленькая история, частица народной мудрости.

В следующий раз, когда пойдете собирать грибы, не забудьте взять с собой еще и "корзину" для слов. Ведь каждое родное слово – это еще один шаг к сохранению нашего языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские названия имеют цветы. Если вам подарят букет "косариків", не удивляйтесь.