Не, не "філін". А ви знаєте, як цього птаха звуть українською?

Цей птах з родини совових в Україні має своє чарівне ім'я

Тривале нав'язування російської мови в Україні призвело до того, що навіть деякі питомі назви тварин тепре менш відомі. Слово "філін" легко вимовляється українською, тому його помилково вважають правильним терміном.

Цікаво, що багато українців навіть не знають цього перекладу. І просто використовують російську назву. Чому так сталося?

Українські назви тварин рідше використовуються в повсякденному житті, особливо коли йдеться про рідкісних птахів. А тим часом великий нічний хижий птах з родини совових, який російською мовою називається "филин" – це пугач.

Походження назви

Слово "пу́гач" походить від звуконаслідування його клича "пу-гу". Уявіть, що ви прогулюєтесь темним лісом, і раптом з глибини чуєтесь моторошний звук: "пу-гу, пу-гу". Це кличе свого собрата пугач. В українській мові є й інші народні назви цього птаха: погу́тькало, пуга́, гукар, гукач.

А от "филин" у російській мові не пов'язаний зі звуками, які видає птах. Це робить його менш автентичним у контексті української культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, які фразеологізми, пов'язані з тваринами, є в нашій сові. Наприклад, як сказати українською "как белка в колесе". Руда там зовсім ні до чого.