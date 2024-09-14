Жодних "мені обідно": чим замінити цей суржик в українській мові

Слово "обіда" є суржиком і його не варто вживати

Багато українців продовжують використовувати суржикові слова у своїй вимові, часто через незнання точного перекладу чи правильного аналога того, чи іншого виразу. Наприклад, в українській мові немає слова "обіда", яке часто можна почути від співрозмовника.

Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів у своєму блозі розповів, як українською перекласти "мені обідно". Розуміння та використання правильних слів та виразів допоможе зберегти чистоту та багатство мови.

Як українською перекласти "мені обідно"

Лінгвіст зазначав, що в нашій мові слова "обіда" немає, це суржик, від якого слід позбавлятися. Якщо хочете висловити свої неприємні емоції, тоді українською правильніше сказати "мене прикро" або "мене це ображає".

Крім цього, можна вживати фразу "мені образливо", це не буде помилкою, але все ж таки перший варіант звучатиме правильніше. Наприклад: "Мені прикро, що я не зміг допомогти вчасно" або "Мені прикро, що наші плани зірвалися через непередбачені обставини".

"Телеграф" також розповідав, як правильно називати кухонне приладдя українською мовою. Часто ми перекручуємо назви предметів щоденного вжитку.

Також ми писали раніше, ніж в українській мові замінити словосполучення "кружка кави". Річ у тому, що так говорити неправильно, адже слова "кружка" немає в українській.