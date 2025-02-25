Була б волонтеркою і прославляла Україну: як би виглядала Леся Українка у наші часи, на думку ШІ

Письменниця ймовірно, говорила цілому світові про злочини, які чинить РФ на території України

Уявімо Лесю Українку сьогодні – сильну, сміливу, незламну. Вона, можливо, не просто писала б вірші, а звучала з екранів і соцмереж, закликаючи до боротьби за справедливість. Її слово могло б бути зброєю, а творчість – маніфестом свободи. За допомогою новітніх технологій можна не лише уявити зовсім інший світ, а й побачити сучасну Лесю Українку.

Письменниця могла б займатися мистецтвом, захищати права жінок і культуру України. З нагоди 154-ї річниці з дня народження поетеси, "Телеграф" за допомогою ШІ уявив, якою була б Леся Українка, якби жила сьогодні.

Сучасна Лариса Косач (справжнє ім’я письменниці) – могла б бути не лише поетесою, а й активною громадською діячкою, яка використовує можливості інтернету для просування ідей прав людини, гендерної рівності та захисту культурної спадщини.

Леся Українка також могла б бути міжнародним лідером — вона просувала б Україну і говорила про повномасштабне вторгнення цілому світові. Ймовірно, письменниця займалася б волонтерством і передавала б допомогу нашим військовим. А можливо, їздила б на фронт і читала там власні вірші для наших захисників.

Письменниця, можливо, вела би стріми та онлайн-дискусії, долучаючись до обговорень, що стосуються майбутнього України та світу, і своїм прикладом надихала б молодь на активну громадянську позицію. У своїх віршах вона б підвищувала національний дух українців.

Сучасна Леся Українка не забувала б про своє коріння. Вона підтримувала б відродження української мови і сприяла б українізації.

Раніше "Телеграф" розповідав, як, на думку ШІ, виглядали б герої українських казок та мультфільмів у реальному житті. Еней з сережкою у вусі, а Капітан Врунгель — стрункий.