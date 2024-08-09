Без "тьорки" і "толкушки": як правильно називати кухонне приладдя українською

Поширені "кухонні" кальки

Українська мова багата на кухонну лексику, яка часто запозичена з інших мов. Деякі з цих назв, як не дивно, міцно вкоренилися в нашій мові, ставши кальками або дослівними перекладами з російської.

Акторка дубляжу, телеведуча та тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька звернула увагу на те, як часто ми неправильно називаємо предмети щоденного вжитку. А також наводить правильний переклад кількох кухонних термінів українською.

Друшляк

Німецьке слово "Durschlag" означає "проціджувати". В українську мову воно потрапило через польську і звучить як "друшляк". Друшляк — це посуд з дірочками, який використовують для процідження рідин.

Шатківниця

Ще один кухонний прилад — шатківниця, а не "шинковка". Вона слугує для нарізання капусти, моркви та інших овочів соломкою. Правильно буде сказати: "Я нашаткувала капусту".

Тертка

Тертка або тертушка — це пристрій для натирання продуктів на дрібні частинки. Наприклад: "Я натерла сир на тертці". А "тьорка" – це жахлива калька з російської.

Товкачка

Товкачка — це предмет, яким товчуть картоплю, м'ясо та інші продукти. Часто її називають "толкушкою", але правильний варіант — товкачка. Цим словом ще називають маленьких, неслухняних або дуже вертлявих дітей – товкачики.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати українською "мучноє" та "жаркоє". Ці слова часто плутають з російськими.