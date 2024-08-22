Суржик чи ні? Чи є в українській мові слово "ждати" і як правильно говорити

Експерт закликав стежити за чистотою своєї мови

Під час повсякденного спілкування багато українців нерідко вдаються до слів-суржиків, змішуючи елементи української та російської мов. Однак слово "ждати" не належить до таких змішаних форм.

Про це заявив відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1 ". Один із його слухачів заявив, що той розмовляє суржиком, оскільки почув під час його експрес-уроку слова "ждати".

Чи є в українській мові слово "ждати"

За словами експерта, багато хто помилково вважає, що слово "ждати" є суржиком, але це не так. Це не ми його запозичили, а навпаки. Авраменко зазначив, що мова є духовним скарбом, тому не варто дарувати наші слова мовам-сусідам.

Про те, що це українське слово говорить ланцюжок слів з однаковим коренем, наприклад, "зажди", "довгожданий". Щобільше, слово "ждати" можна побачити у віршах таких відомих українських поетів, як Тарас Шевченко та Василь Симоненко.

"Мабуть, ти ждеш? Добра не жди, Не жди сподіваної волі…", — процитував Авраменко слова Тараса Шевченка з вірша "Я не нездужаю, ніроку..." Мовник також закликав стежити за чистотою своєї мови.

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