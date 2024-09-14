Никаких "мені обідно": чем заменить этот суржик в украинском языке

Слово "обіда" является суржиком и его не стоит употреблять

Многие украинцы продолжают использовать суржиковые слова в своей речи, часто из-за незнания точного перевода или правильного аналога того или иного выражения. Например, в украинском языке нет слова "обіда", которое часто можно услышать от собеседника.

Доктор филологический наук, профессор Александр Пономарив в своем блоге рассказал, как на украинский перевести "мне обидно". Понимание и использование правильных слов и выражений поможет сохранить чистоту и богатство языка.

Как на украинский перевести "мне обидно"

Лингвист отмечал, что в нашем языке слова "обіда" нет, это суржик, от которого следует избавляться. Если хотите выразить свои неприятные эмоции, тогда в украинском правильнее сказать "мені прикро" или "мене це ображає".

Кроме этого, можно употреблять фразу "мені образливо", это не будет ошибкой, но все же первый вариант будет звучать правильнее. Например: "Мені прикро, що я не зміг допомогти вчасно" или "Мені прикро, що наші плани зірвалися через непередбачені обставини".

"Телеграф" также рассказывал, как правильно называть кухонные принадлежности на украинском языке. Часто мы перекручиваем названия предметов ежедневного обихода.

Также мы писали ранее, чем в украинском языке заменить словосочетание "кружка кофе". Дело в том, что так говорить неправильно, ведь слова "кружка" нет в украинском.