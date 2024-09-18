Досить уже говорити "по справах" та "по питаннях": як насправді буде правильно в українській мові

Необхідно запам’ятати лише одне просте правило

В українській мові нерідко можна почути, що люди використовують фразу "по питаннях", "по справах" або "по питанням" "по справам", коли кажуть, що кудись ідуть. Усі ці варіанти є помилкою.

Про це повідомляє доктор філософських наук, доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету Олександр Бродецький. Він пояснив, що не так у цих фразах і чим їх замінити.

Так, за словами Бродецького, необхідно говорити так: "з питань", "зі справ", "у справах", "зі справ". Це правило слід запам’ятати кожному, щоб зробити свою мову грамотнішою і чистішою.

Приклад: "Вам потрібно до заступника директора з комерційних питань". "Я приїхав сюди у справах". "Вона професійно проконсультує Вас із цих справ".

Також є приклади неправильного вживання прийменника "по". Його потрібно заміняти на українську прийменник "у":

не "по питанням" — у питаннях;

не "по вихідним" — у вихідні;

не "по святам зустрічаємось" – у свята зустрічаємось;

не "по ділу служби" – у службових справах;

не "по сусідству" — у сусідстві;

не "переходити по спадщині" — переходити у спадок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатись українською мовою у різний час доби. Є поширені помилки, які роблять багато хто в цьому випадку.