Без "вибачаюся": як українською правильно перепросити

Існує приблизно 5 форм вибачень українською

В українській мові існує багато слів, що можуть замінити кальку з російської та допомогти побудувати грамотну мову. Проте дехто й досі не знає, як правильно казати "Я вибачаюсь" чи "Я перепрошую".

"Телеграф" розповість вам, як правильно вибачатись українською, щоб не було соромно ще більше.

В російській мові вибачення виражені одним словом "извиняюсь", проте в нашій мові існує кілька варіантів: від перепрошую до даруйте. Але навіть слово вибачаюсь в народі має дві форми — "вибачаюсь" та "вибачаюся". Зауважимо, що правильним буде перший варіант, адже суфікс -ся вказує на те, що ви вибачаєтесь перед собою.

Як вибачатись українською правильно?

Пробачте — це узагальнений варіант попросити вибачення. Він використовується в формальних і неформальних ситуаціях.

— це узагальнений варіант попросити вибачення. Він використовується в формальних і неформальних ситуаціях. Вибач — це більш неформальний варіант, який використовується між друзями або родичами.

— це більш неформальний варіант, який використовується між друзями або родичами. Перепрошую — це вираз, який використовується, коли ви хочете привернути чиюсь увагу або коли ви випадково турбуєте когось.

— це вираз, який використовується, коли ви хочете привернути чиюсь увагу або коли ви випадково турбуєте когось. Даруйте — це старомодний вираз, який використовується в дуже формальних ситуаціях або коли ви хочете показати особливу повагу.

— це старомодний вираз, який використовується в дуже формальних ситуаціях або коли ви хочете показати особливу повагу. Вибачте за незручності — це вираз, який використовується, коли ви хочете просити вибачення за щось, що могло спричинити незручності для іншої особи.

Ще одним неформальним варіантом, який зараз набуває популярності, стають слова "Мені шкода". Адже в англійській саме так вибачаються - "I am sorry".

Зауважимо, що вибір форми вибачень залежить від контексту і відносин між людьми. Треба зважати і на ситуацію, в якій хочете вибачитись, і на оточення.

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