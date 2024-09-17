Ви такого ще не чули: як сказати українською мовою "бутерброд" — і це не "канапка"

Дізнавайтеся нові українські слова

Вживання російських слів, коли спілкуєшся українською, звучить недоречно та безглуздо. Щоб виправити ситуацію, слід ретельніше вивчати рідну мову.

"Телеграф" розповість, чи можна сказати українською мовою "бутерброд" та які варіанти цього слова ще існують.

Слова "бутерброд" і "канапка" можна вживати при позначенні скибки хліба з накладеним зверху сиром, ковбасою чи іншими продуктами. Перше походить з німецької мови, а друге — з французької, розповів відомий мовознавець Олександр Авраменко.

Фото згенероване ШІ ("Телеграф")

Однак саме в літературі можна побачити питомо українські слова, які не були запозичені з інших мов. Так, існує таке слово, як "накладанець". Зокрема, його використовував письменник Юрій Винничук у книзі "Мальва Лаванда": "На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня… та велика таця з накладанцями".

Авраменко навів ще один приклад вживання слова "накладанець":"Корінчик хрону, яйце, шматочок масла та трохи зелені — і мовою наших предків — накладанець!". "А мовою німців бутерброд — смачний, поживний та оригінальний", — висловився Олександр.

Також мовознавець закликав частіше використовувати саме українські відповідники, а не запозичені слова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як коректно звертатися до жінки. Забудьте про таке, як "жіночко" чи "дорогенька".