Хватит уже говорить "по справах" и "по питаннях": как на самом деле будет правильно в украинском языке

Необходимо запомнить всего одно простое правило

В украинском языке нередко можно услышать, что люди используют фразу "по питаннях", "справах" или "по питанням" "по справам", когда говорят, что куда-то идут. Все эти варианты являются ошибкой.

Об этом сообщает доктор философских наук, доцент кафедры культурологии, религиоведения и теологии Черновицкого национального университета Александр Бродецкий. Он объяснил, что не так в этих фразах и чем их заменить.

Так, согласно словам Бродецкого, необходимо говорить так: "з питань", "зі справ", "у справах", "по питаннях". Это правило следует запомнить каждому, чтобі сделать свою речь более грамотной и чистой.

Пример: "Вам потрібно до заступника директора з комерційних питань". "Я приїхав сюди у справах". "Вона фахово проконсультує Вас із цих справ".

Также есть примеры неправильного употребления предлога "по". Его нужно заменять на украинский предлог "у":

не "по питанням" – у питаннях;

не "по вихідним" – у вихідні;

не "по святам зустрічаємось" – у свята зустрічаємось;

не "По ділу служби" – у службових справах;

не "по сусідству" — у сусідстві;

не "переходить по спадщині" — переходить у спадок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться на украинском языке в разное время суток. Есть распространенные ошибки, которые совершают многие в этом случае.