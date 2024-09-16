Рус

Військовий чи воєнний? Як правильно в українській вживати ці слова

Автор
Женя Хамстер
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Автор
Зображення згенеровані ШІ
Зображення згенеровані ШІ. Фото Колаж, "Телеграф"

Мовлення сучасного українця не обходиться без цих слів

У наші буремні дні слова "військовий" та "воєнний" є невіддільною частиною нашого мовлення, тому ми повинні знати, як коректно вживати їх в побуті. До того ж чимало українців плутаються у їхньому використанні.

Через велике поширення цих слів, багато хто з нас припускаються помилок у вживанні. Мовознавці з проєкту "Mova" розповіли, як правильно вживати ці слова.

Слово "військовий" варто вживати в тому випадку, якщо мова йде про війська або військовослужбовця.

Наприклад:

  • військовий аеродром,
  • військовий аташе;
  • військовий бюджет;
  • військовий госпіталь;
  • військовий корабель;
  • військовий об’єкт;
  • військовий оркестр;
  • військовий парад;
  • військова академія;
  • військова база;
  • військові заходи;

Слово "воєнний" варто вживати в тому випадку, якщо мова йде про війну, або про те, що пов’язане з нею.

Наприклад:

  • Воєнний закон;
  • Воєнний злочин;
  • Воєнний конфлікт;
  • Воєнний переворот;
  • Воєнний стан;
  • Воєнна доктрина;
  • Воєнна інтервенція;
  • Воєнна історія;
  • Воєнна катастрофа;
  • Воєнна політика;
  • Воєнне втручання;

Разом з тим, можливе паралельне вживання слів "військовий" та "воєнний" з такими словами:

  • союз;
  • блок;
  • суд;
  • трибунал;
  • диктатура;
  • допомога;
  • історія;
  • машина;
  • наука;
  • промисловість;
  • стратегія;
  • тактика;

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно уточнити час українською мовою.

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#Українська мова #Правила