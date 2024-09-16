Військовий чи воєнний? Як правильно в українській вживати ці слова

Мовлення сучасного українця не обходиться без цих слів

У наші буремні дні слова "військовий" та "воєнний" є невіддільною частиною нашого мовлення, тому ми повинні знати, як коректно вживати їх в побуті. До того ж чимало українців плутаються у їхньому використанні.

Через велике поширення цих слів, багато хто з нас припускаються помилок у вживанні. Мовознавці з проєкту "Mova" розповіли, як правильно вживати ці слова.

Слово "військовий" варто вживати в тому випадку, якщо мова йде про війська або військовослужбовця.

Наприклад:

військовий аеродром,

військовий аташе;

військовий бюджет;

військовий госпіталь;

військовий корабель;

військовий об’єкт;

військовий оркестр;

військовий парад;

військова академія;

військова база;

військові заходи;

Слово "воєнний" варто вживати в тому випадку, якщо мова йде про війну, або про те, що пов’язане з нею.

Наприклад:

Воєнний закон;

Воєнний злочин;

Воєнний конфлікт;

Воєнний переворот;

Воєнний стан;

Воєнна доктрина;

Воєнна інтервенція;

Воєнна історія;

Воєнна катастрофа;

Воєнна політика;

Воєнне втручання;

Разом з тим, можливе паралельне вживання слів "військовий" та "воєнний" з такими словами:

союз;

блок;

суд;

трибунал;

диктатура;

допомога;

історія;

машина;

наука;

промисловість;

стратегія;

тактика;

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно уточнити час українською мовою.