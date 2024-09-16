Військовий чи воєнний? Як правильно в українській вживати ці слова
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Мовлення сучасного українця не обходиться без цих слів
У наші буремні дні слова "військовий" та "воєнний" є невіддільною частиною нашого мовлення, тому ми повинні знати, як коректно вживати їх в побуті. До того ж чимало українців плутаються у їхньому використанні.
Через велике поширення цих слів, багато хто з нас припускаються помилок у вживанні. Мовознавці з проєкту "Mova" розповіли, як правильно вживати ці слова.
Слово "військовий" варто вживати в тому випадку, якщо мова йде про війська або військовослужбовця.
Наприклад:
- військовий аеродром,
- військовий аташе;
- військовий бюджет;
- військовий госпіталь;
- військовий корабель;
- військовий об’єкт;
- військовий оркестр;
- військовий парад;
- військова академія;
- військова база;
- військові заходи;
Слово "воєнний" варто вживати в тому випадку, якщо мова йде про війну, або про те, що пов’язане з нею.
Наприклад:
- Воєнний закон;
- Воєнний злочин;
- Воєнний конфлікт;
- Воєнний переворот;
- Воєнний стан;
- Воєнна доктрина;
- Воєнна інтервенція;
- Воєнна історія;
- Воєнна катастрофа;
- Воєнна політика;
- Воєнне втручання;
Разом з тим, можливе паралельне вживання слів "військовий" та "воєнний" з такими словами:
- союз;
- блок;
- суд;
- трибунал;
- диктатура;
- допомога;
- історія;
- машина;
- наука;
- промисловість;
- стратегія;
- тактика;
Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно уточнити час українською мовою.