"Це просто жахливо": мешканці Львівщини сперечаються через перейменування міста, що їм не подобається (відео)

Частина місцевих обурюється через нову назву

На Львівщині перейменували місто Червоноград на Шептицький. Частина місцевих жителів обурюється з цього приводу і каже, що колишня назва їм подобалася більше. При цьому є й ті, хто згоден із перейменуванням.

Окрім назви міста зміниться і назва району – із Червоноградського він стане Шептицьким. Про це пише "Суспільне".

Реакція громадян на остаточне рішення про перейменування виявилася неоднозначною. Не всі виявились згодними з тим, як місто називається тепер.

Зокрема, від городян можна було почути такі думки:

"Я думаю, що це правильно. Червоноград не має бути! Я так думаю".

"Я в шоці! Ну не подобається мені Шептицький. Можливо, ще треба звикнути".

"Дарма, дарма… Червоноград. Я помиратиму і буде Червоноград"

"Ми були проти, жителі багато, але ... перейменували. Будемо тепер у Шептицькому жити".

"Ми взагалі не розуміємо цього. Може, ми не знаємо, хто такий Шептицький, але краще б Кристинопіль був"

"Думаю, нормально. Хай буде. Я — за";

"Просто жахливо. Краще б був Кристинопіль".

Передісторія

У 2023 році Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати місто як таке, що не відповідає нормам української мови або стосується російської імперської політики.

Тоді для перейменування пропонували назву Кристинопіль — місто називалося від заснування і до того, як його перейменувала радянська влада.

Комітет державної влади підтримав рішення про перейменування міста Червоноград на Шептицький. У вересні 2024 року місто перейменували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 вересня Верховна Рада перейменувала 328 населених пунктів у рамках процесу декомунізації. Таке рішення є частиною масштабного проєкту з очищення топонімії країни від назв, пов’язаних із радянським минулим та російською імперською політикою.